Зеленский уволил ряд своих советников и помощников. Что стало причиной кадровых перестановок?

Зеленский провел кадровые чистки и уволил своего первого помощника Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95».

Также уволены три внештатных советника Зеленского: Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. От должности освобождены уполномоченные президента по делам волонтеров Наталья Пушкарева и по защите прав военнослужащих Алена Вербицкая.

Ранее Зеленский уволил советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. А на этой неделе был отстранен секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шефир считался давним другом Зеленского

По информации украинских СМИ, Сергей Шефир и Владимир Зеленский были старыми друзьями. Более того, именно Шефир якобы составлял для украинского лидера ежедневное расписание.

Первым помощником президента Украины Шефир стал в 2019 году. Кроме того, он был бизнес-партнером Зеленского по основанной в 2003 году студии «Квартал-95» и продюсером сериала «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль.

Известно, что Шефир в офисе президента отвечал не только за расписание главы государства, но и за коммуникацию с крупным бизнесом. О причинах увольнения пока ничего не известно, однако такой масштабной чистки в украинском руководстве не было давно.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО

26 марта президент Украины отправил в отставку секретаря СНБО страны Алексея Данилова, занимавшего эту должность с октября 2019 года. Накануне увольнения Данилов, известный своими скандальными высказываниями, угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая.

Он высказался о спецпредставителе Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия была призвана помочь в урегулировании украинского конфликта.

Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР Алексей Данилов бывший секретарь СНБО Украины

Также Данилов, реагируя на слова президента России Владимира Путина о том, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении, пообещал дойти до Москвы.

«Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — заявил он.

Перестановки в правительстве Украины начались в феврале

Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный ушел в отставку 8 февраля. С него начались кадровые перестановки в верхах украинской власти.

Перед этим Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его за годы работы, а также отметил, что пришло время для обновления армейского командования.

После этого Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его место занял генерал-майор Анатолий Брагилевич.