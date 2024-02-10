Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ вслед за Залужным. Что известно о кадровых перестановках в украинском командовании?

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Шапталу, назначен генерал-майор Брагилевич

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил главу Генштаба Вооруженных сил республики (ВСУ) Сергея Шапталу. Его место займет генерал-майор Анатолий Брагилевич.

По результатам совещаний: первое — провел замену руководителя генерального штаба вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский назвал нового главу Генштаба опытным человеком

Владимир Зеленский назвал нового главу Генштаба опытным человеком, который понимает стоящие перед государством задачи.

Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели Владимир Зеленский президент Украины

Новый глава Генштаба ВСУ Брагилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне, с октября 2023 года занял должность командующего Силами теробороны. Награжден государственными орденами Украины - Орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, Орденом Даниила Галицкого.

Новый главнокомандующий ВСУ Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей

Зеленский также сообщил, что главкомандующий Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей, однако фамилии в обращении не прозвучали.

Сегодня главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы. Определены заместители начальника Генерального штаба, все ребята боевые, профессиональные, каждый с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер сообщил, что министр обороны вместе с новым главнокомандующим провел разговоры с партнерами из Германии, Франции и США. Стороны подробно обсудили снабжение, восполнение дефицитов, снаряды, оружие, уточнил политик.

До этого стало известно, что Сырский встретился с главой Минобороны Рустемом Умеровым и обсудил вопросы логистики в армии, а также ротацию военнослужащих.

Министр также поговорил с главкомом о формировании в ВСУ Сил беспилотных систем, которые были созданы ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно о кадровых перестановках в командовании ВСУ?

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

На Западе выразили опасения из-за увольнения главкома. Агентство Reuters назвало решение уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Такое мнение авторы обосновывают ситуацией на линии фронта.

Bloomberg заявил, что отставка Залужного носит политические риски для Украины, поскольку экс-главком крайне популярен среди населения.

Новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (украинское название города — Бахмут), а также операцией в Харьковской области.

Кандидатура Сырского неоднозначна, о нем сложилось и негативное мнение, в том числе на Украине. Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин заявил, что его назначили потому что Владимиру Зеленскому нужен послушный исполнитель его политической воли, который не будет считаться с человеческими потерями.

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, везде происходили кровавые эксцессы. Среди главных провалов эксперт назвал бои в районе Дебальцево и Артемовска.

Кроме того, Сырский родом из России, его родители проживают во Владимирской области и, как стало известно Telegram-каналу Shot, скрывают родство с сыном.

Также сообщалось, что родители Сырского участвуют в «Бессмертном полку», мать подписана на патриотические паблики в соцсетях, среди которых один с названием «Я люблю тебя, Россия».

После назначения на должность новый главнокомандующий сделал первое заявление. По его словам, основным приоритетом нового командования станет детальное планирование действий органов военного управления с учетом потребностей фронта в западном оружии.

Новым командующим Сухопутных войск вместо Сырского станет первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Также на Украине назначили командующего Силами беспилотных систем — недавно созданного отдельного рода войск в составе ВСУ. Им стал полковник украинской армии Вадим Сухаревский.