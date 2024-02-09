В США заявили о рисках для Украины из-за смены Залужного

Bloomberg: отставка Залужного носит политические риски для Украины

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) носит политические риски для Украины. Об этом заявило агентство Bloomberg.

«Но превыше всего — и представляющего политический риск для Зеленского — является всеобщая популярность Залужного в Украине, обычно составляющая более 90 процентов», — приводит издание данные.

Дополнительно сообщается, что согласно проведенному в декабре прошлого года опросу рейтинг одобрения Зеленского упал до 77 с 90 процентов с начала СВО. Кроме того, отмечается, что Залужный в последние месяцы часто спорил по различным вопросам. В частности, особую остроту приобрел закон о мобилизации.

Ранее агентство Reuters назвало решение уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Такое мнение авторы обосновывают ситуацией на линии фронта.