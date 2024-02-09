На Западе увольнение Залужного назвали «огромной авантюрой» Зеленского

Reuters: увольнение Залужного нанесет удар по моральному духу ВСУ на фронте

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 километров. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что такой поступок украинского лидера является «огромной авантюрой в то время, когда российские войска одерживают верх почти через два года после начала войны».

В то же время в статье цитируется лестное мнение замминистра обороны США Селест Уолландер о новом главкоме ВСУ Александре Сырском, занявшем должность после отставки Залужного. По ее словам, он «опытный, успешный командир», с которым американская сторона уже имела возможность работать.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после отставки главкома ВСУ Зеленского ждут тяжелые времена. Он предположил, что Валерий Залужный может возглавить «давно уже назревший на Украине военный переворот».