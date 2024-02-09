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00:30, 9 февраля 2024Россия

Зеленскому предрекли тяжелые времена после отставки Залужного

Депутат ГД Шеремет: Зеленского ждут тяжелые времена после отставки Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: IMAGO / ABACA / Global Look Press

Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главкома ВСУ. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

8 февраля украинский лидер объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Зеленский поблагодарил бывшего главнокомандующего «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

«Киевским властям во главе с Зеленским врагов не надо, они сами являются врагами друг для друга и большой трагедией для всего украинского народа», — подчеркнул Шеремет.

По словам депутата, после отставки Залужного «для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена». Шеремет предположил, что экс-главком ВСУ может возглавить «давно уже назревший на Украине военный переворот».

Вечером 8 февраля Зеленский подписал официальные указы об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского.

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      Марина Совина
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