Опубликован указ Зеленского о назначении нового главкома ВСУ

Опубликован указ Зеленского о назначении Сырского новым главкомом ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского. Документы опубликованы на сайте офиса главы государства.

Первым указом от 8 февраля Залужный уволен с должности главкома ВСУ. Вторым указом Зеленский уволил Сырского с должности командующего сухопутными войсками ВСУ. Третьим указом Сырский назначен новым главкомом ВСУ.

Также Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палисы и Вадим Сухаревский рассматриваются на руководящие должности в ВСУ.

В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский проинформировал, что место Валерия Залужного на посту главкома ВСУ будет занимать командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

