В Минобороны Украины прошло первое совещание с новым главкомом ВСУ

Министр обороны Украины Умеров провел первое совещание с главкомом ВСУ Сырским

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился c министром обороны Рустемом Умеровым и обсудил вопросы логистики в армии, а также ротацию военнослужащих. О первом совещании Сырского в новой должности рассказала пресс-служба оборонного ведомства.

«Чрезвычайно важный вопрос — налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений. Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта», — приводится главы Минобороны.

Министр также обсудил с главкомом вопрос формирования в ВСУ Сил беспилотных систем, которые были созданы ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Сырский сделал первое заявление после назначения на должность. По его словам, основным приоритетом нового командования станет детальное планирование действий органов военного управления с учетом потребностей фронта в западном оружии.