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13:32, 9 февраля 2024Бывший СССР

Новый главком ВСУ сделал первое заявление после назначения на должность

Главком ВСУ Сырский заявил, что на повестке дня стоят новые задачи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что на повестке дня стоят новые задачи. Свое первое заявление после назначения на должность он сделал в личном Telegram-канале.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», — сказано в публикации.

Новый главком ВСУ назвал основной задачей военной логистики рациональное распределение и доставку всего необходимого для частей. Сырский подчеркнул, что все штабы должны быть осведомлены о потребностях фронта, а также знать о ситуации на каждом участке передовой. По его словам, решающим фактором при разработке и реализации планов станет квалификация личного состава органов военного управления.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Как подчеркивал президент страны, необходимо, чтобы у Генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны». Позднее Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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      Кристина Есикова
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