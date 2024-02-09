Новый главком ВСУ сделал первое заявление после назначения на должность

Главком ВСУ Сырский заявил, что на повестке дня стоят новые задачи

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что на повестке дня стоят новые задачи. Свое первое заявление после назначения на должность он сделал в личном Telegram-канале.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», — сказано в публикации.

Новый главком ВСУ назвал основной задачей военной логистики рациональное распределение и доставку всего необходимого для частей. Сырский подчеркнул, что все штабы должны быть осведомлены о потребностях фронта, а также знать о ситуации на каждом участке передовой. По его словам, решающим фактором при разработке и реализации планов станет квалификация личного состава органов военного управления.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Как подчеркивал президент страны, необходимо, чтобы у Генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны». Позднее Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.