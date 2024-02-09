Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Зеленский присвоил экс-главкому ВСУ Залужному звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу», — говорится в тексте указа.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам президента Украины, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

Новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (Бахмута), а также операцией в Харьковской области.