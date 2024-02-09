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13:08, 9 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Зеленский присвоил экс-главкому ВСУ Залужному звание Героя Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу», — говорится в тексте указа.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам президента Украины, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

Новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (Бахмута), а также операцией в Харьковской области.

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      Александр Курбатов
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