Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ Шапталы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил главу Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергея Шапталу и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича. Обращение опубликовано в Telegram-канале политика.

Также Зеленский рассказал, что назначенный вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александр Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей, однако фамилии не уточнил.

Новый глава Генштаба ВСУ Брагилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне, с октября 2023 года занял должность командующего Силами теробороны. Награжден государственными орденами Украины.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.