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22:07, 9 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ

Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ Шапталы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил главу Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергея Шапталу и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича. Обращение опубликовано в Telegram-канале политика.

Также Зеленский рассказал, что назначенный вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Александр Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей, однако фамилии не уточнил.

Новый глава Генштаба ВСУ Брагилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне, с октября 2023 года занял должность командующего Силами теробороны. Награжден государственными орденами Украины.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

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      Марина Совина
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