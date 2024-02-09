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16:26, 9 февраля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал Сырского послушным исполнителем воли Зеленского

Экс-депутат Рады Волошин назвал главкома ВСУ Сырского послушным исполнителем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного, потому что Владимиру Зеленскому нужен послушный исполнитель его политической воли, который не будет считаться с человеческими потерями. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин, передает РИА Новости.

«Считается, что Сырский достаточно послушно выполняет политическую волю Зеленского, а масштабы вмешательства Зеленского в военные процессы гораздо выше, чем многие в России думают», — отметил он.

По словам Волошина, Зеленский активно участвует в принятии решений по боевым действиям из-за его личной зависимости от Запада, поддержку от которого бывший депутат назвал ключевым фактором сохранения президентского кресла. Он подчеркнул, что украинский лидер считает возможным сохранять свою власть ценой жизней украинских солдат.

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Экс-депутат Рады также предположил, что Сырский будет послушно следовать курсу Зеленского, из-за чего людские ресурсы ВСУ могут быть быстро исчерпаны. Он подчеркнул, что Сырского называют Мясником потому что человеческие потери для него вторичны по сравнению с решаемыми политическими задачами.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, везде происходили кровавые эксцессы.

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      Александр Курбатов
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