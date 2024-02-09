Экс-депутат Рады Волошин назвал главкома ВСУ Сырского послушным исполнителем

Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного, потому что Владимиру Зеленскому нужен послушный исполнитель его политической воли, который не будет считаться с человеческими потерями. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин, передает РИА Новости.

«Считается, что Сырский достаточно послушно выполняет политическую волю Зеленского, а масштабы вмешательства Зеленского в военные процессы гораздо выше, чем многие в России думают», — отметил он.

По словам Волошина, Зеленский активно участвует в принятии решений по боевым действиям из-за его личной зависимости от Запада, поддержку от которого бывший депутат назвал ключевым фактором сохранения президентского кресла. Он подчеркнул, что украинский лидер считает возможным сохранять свою власть ценой жизней украинских солдат.

Экс-депутат Рады также предположил, что Сырский будет послушно следовать курсу Зеленского, из-за чего людские ресурсы ВСУ могут быть быстро исчерпаны. Он подчеркнул, что Сырского называют Мясником потому что человеческие потери для него вторичны по сравнению с решаемыми политическими задачами.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, везде происходили кровавые эксцессы.