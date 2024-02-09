Военный объяснил происхождение прозвища нового главкома ВСУ Мясник

Полковник Матвийчук: новый главком ВСУ не просто так получил прозвище Мясник

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил их происхождение в беседе с «Лентой.ру».

Сырский — уроженец Владимирской области, окончивший Московское высшее общевойсковое командное училище, сообщил военный. После развала Советского Союза он остался на территории Украины, в дальнейшем прошел по линии учебы в НАТО.

«Когда начались события на Донбассе, он возглавил одну из операций по приведению в порядок Донбасса. Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он не командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы. Поэтому Мясник, Генерал — груз 200», — поделился Матвийчук.

Артемовск — это его работа. Кстати, [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный под Артемовском пытался отвести группировку, тогда у него начались скандалы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а Сырский настоял, чтобы там остались войска, потому что он пообещал Зеленскому, что Артемовск он не сдаст. Артемовск сдали со всеми вытекающими отсюда последствиями Анатолий Матвийчук военный эксперт

Полковник предположил, что генералитет и старший офицерский состав негативно отреагировали на перестановку, так как уважали Залужного. На ходе спецоперации, по его мнению, это назначение никак не скажется, однако может пройти несколько безрассудных операций, которые приведут к дальнейшему углублению кризиса в Вооруженных силах страны.

«Но если посмотреть по политическому раскладу, Залужный — высшей меры негодяй, он и череп этот фашистский хранил, ничего не прятал, все налицо, но это был человек с военной точки зрения ответственный за свое слово. Сырский — нет, Сырский — это приспособленец, гибкий хребет, и ведь его вытащил Зеленский, значит, он будет служить Зеленскому как пудель на побегушках, такой это генерал», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

До этого украинский лидер сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Он рассказал, что они обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ.