Военный объяснил происхождение прозвища нового главкома ВСУ Мясник
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил их происхождение в беседе с «Лентой.ру».
Сырский — уроженец Владимирской области, окончивший Московское высшее общевойсковое командное училище, сообщил военный. После развала Советского Союза он остался на территории Украины, в дальнейшем прошел по линии учебы в НАТО.
«Когда начались события на Донбассе, он возглавил одну из операций по приведению в порядок Донбасса. Дебальцевский котел — это его заслуга, он туда засадил ВСУ, и где бы только он не командовал в последующем, там везде шли кровавые эксцессы. Поэтому Мясник, Генерал — груз 200», — поделился Матвийчук.
Артемовск — это его работа. Кстати, [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный под Артемовском пытался отвести группировку, тогда у него начались скандалы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а Сырский настоял, чтобы там остались войска, потому что он пообещал Зеленскому, что Артемовск он не сдаст. Артемовск сдали со всеми вытекающими отсюда последствиями
Полковник предположил, что генералитет и старший офицерский состав негативно отреагировали на перестановку, так как уважали Залужного. На ходе спецоперации, по его мнению, это назначение никак не скажется, однако может пройти несколько безрассудных операций, которые приведут к дальнейшему углублению кризиса в Вооруженных силах страны.
«Но если посмотреть по политическому раскладу, Залужный — высшей меры негодяй, он и череп этот фашистский хранил, ничего не прятал, все налицо, но это был человек с военной точки зрения ответственный за свое слово. Сырский — нет, Сырский — это приспособленец, гибкий хребет, и ведь его вытащил Зеленский, значит, он будет служить Зеленскому как пудель на побегушках, такой это генерал», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.
До этого украинский лидер сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Он рассказал, что они обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ.