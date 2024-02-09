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16:48, 9 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об отношении родителей Сырского к сыну

Shot: родители главкома ВСУ Сырского скрывают родство с ним

Фото: Volodymyr Tarasov / Imago / Globallookpress.com

Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, проживающие в России, скрывают родство с сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отец главкома ВСУ попросил не беспокоить их семью в тяжелое время. При этом соседи родителей рассказали, что они никогда не общаются на тему сына.

Также стало известно, что родители Сырского участвуют в «Бессмертном полку», мать подписана на патриотические паблики в соцсетях, среди которых один с названием «Я люблю тебя, Россия».

Ранее в сети появилось письмо матери Сырского ее отцу, не вернувшемуся с Великой Отечественной войны. Он получил ранение в ногу, но остался прикрывать боевых товарищей.

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      Алевтина Запольская
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