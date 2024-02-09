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16:17, 9 февраля 2024Бывший СССР

Раскрыто письмо матери нового главкома ВСУ ее отцу. Дед Сырского спасал сослуживцев от фашистов и пропал

В сети найдено опубликованное письмо матери Сырского погибшему в годы ВОВ отцу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В сети обнаружили письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмилы Сырской (Куркиной) своему отцу, не вернувшемуся с Великой Отечественной войны. Оно было размещено администрацией города Владимира во «ВКонтакте» еще в 2020 году.

Знаю тебя по рассказам моей мамы. Мы жили в Москве на улице Чехова, дом 23. До Великой Отечественной войны ты работал водителем в автобазе «Моспочтамта»

из письма матери главкома ВСУ Сырского Людмилы своему отцу

С началом войны мужчина ушел добровольцем и уехал на Ленинградский фронт. Позже бабушке Сырского прислали извещение, что 29 июня 1941 года Иван Андреевич Куркин пропал без вести.

О судьбе деда Сырского стало известно только в 1945 году

Когда немецкая армия подошла к Москве, бабушка Сырского вместе с двумя дочерями уехала в деревню Новинки Петушинского района Владимирской области. Когда война закончилась, семья пыталась вернуться в столицу, но их комнату в коммунальной квартире уже заняли и не хотели освобождать, из-за чего женщина с двумя детьми остались жить в деревне.

«Когда я просила рассказать о моем детстве во время войны, мама сказала, что в доме были раненые солдаты и я ползала среди них. Кто даст кусочек хлеба, кто кусочек сахара. А после окончания войны в моей памяти остались работы в колхозе, полив капусты», — говорится в письме.

Фото: Юрий Набатов, Олег Сизов / ТАСС

В 1945 году к бабушке нового главкома ВСУ по просьбе его деда приехал мужчина. Он рассказал о судьбе Ивана Куркина, сообщив, что его уже нет в живых. Стало известно, что бойца ранили в ногу на фронте. Он остался прикрывать своих боевых товарищей, попросил оставить ему гранату и патроны и рассказать жене о случившемся.

Мы услышали взрыв гранаты, несколько выстрелов и все. Куркин Иван Андреевич был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев

из рассказа товарища Ивана Куркина

Местоположение могилы Куркина неизвестно.

Мать Сырского оставляла лайки и комментарии под цитатами и фото Путина и Жириновского

После назначения Сырского главкомом ВСУ стало известно, что Людмила Сырская ставила лайки под цитатами российского политика Владимира Жириновского об Украине и присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину.

В частности, женщина оценила цитату Жириновского: «Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», а также не прошла в соцсетях мимо фото Путина с подписью: «Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович! Храни вас бог!»

Живущие в России родители Сырского стыдились смотреть людям в глаза из-за сына

Родители нового главкома ВСУ стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине, рассказала журналистам знакомая семьи Ольга. Она отметила, что оба они патриоты и всегда участвовали в «Бессмертном полку».

Собеседница RT выразила мнение, что супруги «избаловали детей своей добротой». О своем сыне Александре, по ее словам, они сейчас не говорят совсем, «будто его и не было никогда». Женщина добавила, что некоторые жители Владимира, где живут родители Сырского, винят их в том, что они вырастили «такого злодея».

Брат Сырского Олег, который живет во Владимире, рассказал, что много лет не видел родственника, не общался с ним и не знает, где он. Он пояснил, что Александр давно уехал на Украину, «начал там службу и продолжает ее, у него там семья».

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8 февраля 2024

Александр Сырский родом из Владимирской области России. Он родился в 1965 году. После развала СССР Сырский уехал на Украину. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. После начала российской специальной военной операции (СВО) Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута).

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на место Валерия Залужного — пост главкома ВСУ — назначен Александр Сырский. На следующий день после назначения американское издание Politico раскрыло прозвища, которые украинские военные дали Сырскому. Стало известно, что из-за больших потерь, которые войска понесли под его командованием, его прозвали Мясником» и Генералом 200 — по аналогии с понятием «груз 200».

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      Анастасия Алимпиева
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