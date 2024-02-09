Politico: бойцы ВСУ дали Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» из-за потерь

Украинские военные дали новому главкому ВСУ Александру Сырскому прозвища «мясник» и «генерал» из-за потерь, которые войска понесли под его командованием. Об этом написало американское издание Politico.

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Сырский, в свою очередь, Валерий Залужный покинул данный пост. Ранее Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», — сказано в статье.

Помимо этого, капитал ВСУ подтвердил журналистам, что за новым главкомом также закрепилось прозвище «генерал 200» — в честь «груза 200».

Ранее украинские военнослужащие рассказали изданию Washington Post о том, что бойцы ВСУ не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, Главкому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.

