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23:45, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

WP: бойцы ВСУ не любят нового главкома Сырского и называют его «мясником»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного. Мнение украинских военнослужащих относительно нового главкома приводит Washington Post (WP).

«Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа», — объясняется в статье.

Также Сырскому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.

«Некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником"», — отмечается в материале. Высокопоставленный военный чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что 100 процентов солдат не уважают Сырского, так как он не считает жизни военных. В результате новый главком ВСУ получает гораздо меньшую поддержку, чем получал Залужный.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского. Перед этим Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.

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