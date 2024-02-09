«Чувство ненависти, презрения и омерзения». Медведев — о новом главкоме ВСУ по прозвищу Мясник

Зампред Совбеза Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ омерзение

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александре Сырском. По словам политика, он испытывает чувства ненависти, презрения и омерзения.

Медведев признался в ненависти ко всем, кто причастен к развалу СССР, в результате которого исчезла огромная страна, и в презрении к западным странам, всеми возможными способами толкавшим Россию и Украину «к новой гражданской войне».

[Испытываю чувство] омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

«Пусть земля горит у него под ногами!» — заключил политик.

Украинские военные дали Сырскому прозвище Мясник

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ, в 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Александр Сырский Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за больших потерь, которые украинские войска понесли под началом Сырского, его стали называть Мясник и Генерал 200 — по аналогии с понятием «груз 200». Сырский командовал силами, удерживавшими Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), «посылая волну за волной солдат навстречу огню». По этой и другим причинам он крайне непопулярен среди рядовых украинцев, пишет Politico.

В беседе с изданием Washington Post украинские военнослужащие также заявили, что бойцы ВСУ не любят и не поддерживают Сырского. Ему припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В результате город перешел под контроль российских войск, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.

Зеленский назвал Сырского «наиболее опытным украинским командующим»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский объявил о назначении Сырского на должность главкома ВСУ. По его словам, он провел десятки разговоров с командирами разного уровня, когда искал замену ушедшему в отставку Валерию Залужному. По словам главы государства, новый главком «наиболее опытный командующий».

Зеленский подчеркнул, что к руководству армией приступает новая управленческая команда. По его словам, необходимо, чтобы у Генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после отставки главкома ВСУ Зеленского ждут тяжелые времена. Он предположил, что Залужный может возглавить «давно уже назревший на Украине военный переворот».