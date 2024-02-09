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07:11, 9 февраля 2024Мир

В США раскрыли два «ужасных» прозвища Сырского. Как украинские военные называют нового главкома ВСУ?

Politico: нового главкома Сырского в ВСУ назвали мясник и генерал 200

Фото: Petrov Sergey / news.ru / global Look Press

Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому «ужасные» прозвища. По информации американского издания Politico, из-за больших потерь, которые украинские войска понесли под началом военачальника, его стали называть «мясник» и «генерал 200» — в честь «груза 200».

Уточняется, что Сырский командовал силами, удерживавшими Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), «посылая волну за волной солдат навстречу огню». По этой и другим причинам, пишет Politico, он крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан.

На условиях анонимности капитан ВСУ сказал, что назначение Сырского на должность главкома является очень плохим решением. Другой человек, знакомый с деятельностью украинского военачальника, поддержал эту точку зрения, указав, что назначение Сырского на новую должность вряд ли окажет положительное влияние на Украину, поскольку те, кто находится на передовой, считают, что он «бессердечно» подвергает своих людей опасности.

В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

Американская газета The Washington Post также утверждает, что бойцы украинской армии не любят и не поддерживают Сырского.

«Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа», — объясняется в статье.

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Также генерал-полковнику припоминают операцию в Артемовске, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.

Высокопоставленный военный чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что 100 процентов солдат не уважают Сырского, так как он не считается с их жизнями. В результате новый главком ВСУ получает гораздо меньшую поддержку, чем получал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

О назначении Сырского на должность главкома ВСУ стало известно 8 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Для поиска замены ушедшему в отставку Валерию Залужному украинский лидер провел десятки разговоров с командирами разного уровня. Решение было принято в пользу Сырского, которого политик назвал «наиболее опытным украинским командующим».

«У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской операции», — сказал Зеленский.

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Сырский родом из Владимирской области России. Родился в 1965 году, на Украину перебрался после распада СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

После начала специальной военной операции России в 2022 году Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска.

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