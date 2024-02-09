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00:51, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Мать главкома ВСУ Сырского присоединилась к пожеланиям здоровья Путину

Мать главкома ВСУ Сырского пожелала здоровья Путину и не поддержала Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту РФ Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

«Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», — такая цитата Жириновского понравилась матери главкома ВСУ. Также она оценила фотографию с надписью: «Это не цирк, детка... Это сошедшая с ума тетя Украина...»

Людмила Сырская не прошла мимо фотографии российского лидера, опубликованной в паблике «Мы за Путина! Путин Герой России». На фото стоит подпись: «Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович! Храни вас бог!»

Ранее сообщалось, что у генерала-полковника Александра Сырского есть брат, который живет в России. Оказалось, что мужчины годами не поддерживают связь. Сам Александр Сырский родом из Владимирской области РФ.

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      Александра Синицына
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