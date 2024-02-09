Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с ним

Брат нового главкома ВСУ Олег Сырский из Владимира: не общаюсь с родственником

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, уже много лет не имеет контактов с родственником. Об этом рассказал ТАСС сам Олег Сырский.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (на Украину). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — сказал агентству россиянин.

Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Глава государства поблагодарил его «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.