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00:13, 9 февраля 2024Бывший СССР

Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с ним

Брат нового главкома ВСУ Олег Сырский из Владимира: не общаюсь с родственником
Александр Сырский и Владимир Зеленский

Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Global Look Press

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, уже много лет не имеет контактов с родственником. Об этом рассказал ТАСС сам Олег Сырский.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (на Украину). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — сказал агентству россиянин.

Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Глава государства поблагодарил его «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.

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      Марина Совина
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