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14:58, 9 февраля 2024Бывший СССР

Названа кандидатура командующего Сухопутными войсками ВСУ на замену Сырскому

«Зеркало недели»: новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначат Павлюка
Александр Павлюк

Александр Павлюк. Фото: Київська ОВА / Wikimedia

На Украине назвали кандидатуру нового командующего Сухопутных войск Вооруженных сил республики (ВСУ). Им станет первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, передает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Минобороны.

«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк», — отмечается в сообщении.

В издании добавили, что Генштаб ВСУ может возглавить командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргелевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерала Валерия Залужного и назначил Сырского новым главнокомандующим украинской армии.

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      Глеб Палехов
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