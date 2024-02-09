Названа кандидатура командующего Сухопутными войсками ВСУ на замену Сырскому

«Зеркало недели»: новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначат Павлюка

На Украине назвали кандидатуру нового командующего Сухопутных войск Вооруженных сил республики (ВСУ). Им станет первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, передает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Минобороны.

«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк», — отмечается в сообщении.

В издании добавили, что Генштаб ВСУ может возглавить командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргелевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерала Валерия Залужного и назначил Сырского новым главнокомандующим украинской армии.

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