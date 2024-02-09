Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

Полковник Матвийчук: за свои провалы Сырский получил звание «генерал 200»

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский известен своими неудачными военными операциями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Среди главных провалов он назвал бои в районе Дебальцева и Артемовска.

За провалы новый главком получил звание «генерал 200»

«У Сырского не было удачных операций, — сказал Матвийчук. — Начал он в 2014 году. Там, возле Дебальцева, шли бои, результат которых — дебальцевский котел, где погибли очень многие. Где бы ни находился Сырский, он всегда терпел поражение. Последнее — это обороны Бахмута, там он положил больше всего личного состава, за что получил звание "генерал 200". Имеется ввиду "груз 200"».

По словам военного, Сырский активно интриговал против своего предшественника на посту главнокомандующего Валерия Залужного, потому что экс-главком пытался вывести войска из Артемовска.

«Когда Владимир Зеленский стал президентом, встал вопрос о его компетенциях в военных вопросах. Они нулевые. Дух в армии необходимо было поднять, нужен был авторитетный генерал. Им оказался Залужный. Но с тех пор президент вырос, Залужный тоже, и каждый начал играть свою игру. Зеленскому это не понравилось. Ему нужен главком, который будет полностью ему подчиняться, и это Сырский», — считает полковник.

https://lenta.ru/articles/2024/01/31/zaluzhnay/

Сырский пообещал не сдать ни одного пункта

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин тоже не смог назвать особых военных заслуг Сырского. По его мнению, назначением новый главком обязан не столько профессионализму, сколько личной преданности Зеленскому.

«Ему нужен исполнительный, преданный генерал, который будет безапелляционно выполнять все его приказы, — подчеркнул Кошкин. — В каком-то плане он, действительно, справлялся. Он был в дебальцевском котле, потерял много людей. Атаковал и пытался удержать Артемовск».

По словам полковника, в тот период Зеленскому необходимо было удержать Артемовск, чтобы получить новую помощь от Запада и продемонстрировать успехи Украины. На самом деле, по мнению Кошкина, Артемовск в то время уже фактически находился под контролем России.

«В итоге Сырский показал себя как мясник. Отличился он и тем, что уже сейчас заявил, что не сдаст ни одного пункта. Зеленскому это очень нравится. Может, его назначили еще и по этим соображениям», — допустил военный.

Ранее стало известно, что новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (украинское название города — Бахмут), а также операцией в Харьковской области.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам президента Украины, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.