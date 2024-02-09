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12:43, 9 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назначили командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Полковника Сухаревского назначили командующим Силами беспилотных систем ВСУ
Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский. Кадр: Бутусов Плюс / YouTube

На Украине назначили командующего Силами беспилотных систем — недавно созданного отдельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им стал полковник украинской армии Вадим Сухаревский, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Полковник Вадим Сухаревский возглавит Силы беспилотных систем, о создании которых недавно заявил [президент Украины Владимир] Зеленский», — сообщил парламентарий.

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      Глеб Палехов
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