Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине появился новый род войск

Зеленский подписал указ о создании Сил БПЛА в ВСУ

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Вооруженных силах республики нового отдельного рода войск — Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. (...) Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море», — заявил Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Турист получил удар в шею осколком бутылки из-за девушки и чудом выжил

      Число потерпевших по делу о мошенничестве блогера Шабутдинова выросло

      На Украине появился новый род войск

      Генерал ФСБ назвал способы вербовки россиян украинскими спецслужбами

      Голая жена Канье Уэста прогулялась по улице в прозрачном дождевике

      В России назвали успешной борьбу с роботами при формировании цен на бензин

      Российская блогерша увидела связанный с Такером Карлсоном знак судьбы

      Раскрыты сроки выпуска The Last of Us Part III

      МВД не поддержало дополнение УК ответственностью за оскорбление участника СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше