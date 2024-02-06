На Украине появился новый род войск

Зеленский подписал указ о создании Сил БПЛА в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Вооруженных силах республики нового отдельного рода войск — Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. (...) Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море», — заявил Зеленский.