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20:34, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о создании нового ударного дрона

Министр цифровой трансформации Украины Федоров заявил о создании дрона Shoolika
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до 10 километров. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Как сообщил Федоров, дальность действия БПЛА составляет до 10 километров, а максимальная нагрузка до 6 килограмм. Также дрон имеет высокоточную систему управления.

«Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время», — написал министр. Он подчеркнул, что беспилотник проходит кодификацию по стандартам НАТО.

Федоров отметил, что разработчики планируют улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камеры для корректировки ударов с воздуха.

Ранее Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома. Он рассказал об одной из соответствующих инициатив — проекте «Народный дрон», который предполагает создание 7-дюймовых FPV-дронов в домашних условиях.

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      Юрий Леонов
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