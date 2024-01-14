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00:54, 14 января 2024Бывший СССР

В Киеве призвали украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома

Минцифры призвало украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома, об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По данным издания, за время боевых действий правительство Украины изменило политику для производителей
беспилотников, убрав многочисленные ограничения. Власти в Киеве считают, что это даст старт массовому производству дронов.

Министр посоветовал украинцам пройти бесплатное обучение и собирать беспилотники собственноручно. По его словам, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, граждане «лично могут двигать Украину к победе, даже в тылу». Он рассказал об одной из соответствующих инициатив — проекте «Народный дрон», который предполагает создание 7-дюймовых FPV-дронов в домашних условиях.

Ранее украинский военный Юрий Касьянов заявил, что командование, занимающееся поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ неграмотно в своем роде деятельности. Он отметил, что уровень понимания применения технологий со стороны украинских руководителей «критически низкий», и это приводит к тому, что Киев массово закупает дроны у обычных перекупщиков.

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      Марина Совина
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