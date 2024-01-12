Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 12 января 2024Бывший СССР

Боец ВСУ обвинил в неграмотности занимающихся поставками БПЛА руководителей

Боец ВСУ Касьянов: занимающиеся поставками БПЛА руководители неграмотны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские руководители, занимающиеся поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неграмотны в своем роде деятельности. В этом их обвинил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов в интервью «Радио NV».

Военный заявил, что уровень понимания применения технологий со стороны украинских руководителей «критически низкий», и это приводит к тому, что Киев массово закупает дроны у обычных перекупщиков.

Касьянов объяснил, что перекупщики собирают такие БПЛА из компонентов, приобретенных за рубежом. Кроме того, боец посетовал на случаи кумовства при определении того, у кого именно покупают беспилотники.

Ранее специалист Вооруженных сил России рассказал, что ВСУ все чаще используют беспилотники кустарного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

      Российские власти взялись за борьбу с массовой подделкой рыбных консервов

      Демократы осудили Байдена за принятие решения по хуситам без одобрения Конгресса

      В Москве наркодилер угнал машину таможенников по дороге на допрос и скрылся

      Петербурженка обвинила работников скорой помощи в краже денег из дивана

      Россиян призвали отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков

      59-летняя модель снялась в платье с откровенным декольте для журнала

      «Калашников» выполнил поставку снаряжения «Стрелок»

      Эскалацию в Йемене сочли возможным началом третьей мировой войны

      В России раскрыли объем собранного за год зерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости