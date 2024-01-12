Боец ВСУ Касьянов: занимающиеся поставками БПЛА руководители неграмотны

Украинские руководители, занимающиеся поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неграмотны в своем роде деятельности. В этом их обвинил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов в интервью «Радио NV».

Военный заявил, что уровень понимания применения технологий со стороны украинских руководителей «критически низкий», и это приводит к тому, что Киев массово закупает дроны у обычных перекупщиков.

Касьянов объяснил, что перекупщики собирают такие БПЛА из компонентов, приобретенных за рубежом. Кроме того, боец посетовал на случаи кумовства при определении того, у кого именно покупают беспилотники.

Ранее специалист Вооруженных сил России рассказал, что ВСУ все чаще используют беспилотники кустарного производства.