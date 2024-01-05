В России указали на участившееся использование ВСУ кустарных беспилотников

Специалист ВС РФ: ВСУ чаще используют кустарные БПЛА на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще используют кустарные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил специалист Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает РИА Новости.

«Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше», — сказал он.

По его словам, недавно силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте, но приземлился без вмешательства средств огневого поражения. При осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов.

Ранее старший офицер пресс-центра российской группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил об уничтожении силами ПВО шести беспилотников ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).