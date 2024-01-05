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05:29, 5 января 2024Россия

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Силы ПВО группировки «Центр» сбили шесть беспилотников ВСУ в районе Кременной
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: News Images / Globallookpress.com

Старший офицер пресс-центра российской группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кременная», — заявил он.

Шаров добавил, что помимо этого за прошедшие сутки российские бойцы ликвидировали скопления украинских солдат в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. По его словам, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 120 человек.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что артиллеристы Западной группировки ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ на расстоянии 15 километров.

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      Марина Совина
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