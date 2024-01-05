Российские артиллеристы уничтожили БМП ВСУ на расстоянии 15 километров

Минобороны: артиллеристы ВС РФ уничтожили БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 километров

В Министерстве обороны рассказали, что артиллеристы Западной группировки ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 15 километров, сообщает ТАСС.

«На купянском направлении в зоне проведения СВО артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 километров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что военная техника противника, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации.