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04:38, 5 января 2024Россия

Российские артиллеристы уничтожили БМП ВСУ на расстоянии 15 километров

Минобороны: артиллеристы ВС РФ уничтожили БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 километров

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Министерстве обороны рассказали, что артиллеристы Западной группировки ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 15 километров, сообщает ТАСС.

«На купянском направлении в зоне проведения СВО артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 километров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что военная техника противника, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации.

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      Марина Совина
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