Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: власти Украины успокаивают людей перед новой мобилизации

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, в настоящее время находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что офис президента страны Владимира Зеленского стремится продемонстрировать США свою решительность в борьбе против России, при этом не разозлив украинцев, не готовых принимать участие в его плане.

«При этом, сдать назад, заменив законопроект через кабмин — и глупо, и свидетельствует о стратегическом просчете, и доказывает слабость власти и невозможность (неспособность) реализовать намеченные планы», — заявил депутат.

Дубинский также отметил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не пожелал брать на себя ответственность за мобилизацию 500 тысяч украинцев и другие необоснованные ужесточения мобилизационного процесса.

Ранее Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде. В ходе выступления он призвал представителей комитета Рады идти на фронт и подчеркнул, что ему нужны люди.