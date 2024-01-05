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03:08, 5 января 2024Бывший СССР

Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: власти Украины успокаивают людей перед новой мобилизации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, в настоящее время находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что офис президента страны Владимира Зеленского стремится продемонстрировать США свою решительность в борьбе против России, при этом не разозлив украинцев, не готовых принимать участие в его плане.

«При этом, сдать назад, заменив законопроект через кабмин — и глупо, и свидетельствует о стратегическом просчете, и доказывает слабость власти и невозможность (неспособность) реализовать намеченные планы», — заявил депутат.

Дубинский также отметил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не пожелал брать на себя ответственность за мобилизацию 500 тысяч украинцев и другие необоснованные ужесточения мобилизационного процесса.

Ранее Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде. В ходе выступления он призвал представителей комитета Рады идти на фронт и подчеркнул, что ему нужны люди.

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      Марина Совина
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