Рогов: Данилова сняли с поста главы СНБО из-за оскорбления политика Ли Хуэя

Отставка главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова связана с дипломатическим скандалом. Такую версию выдвинул глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Скандал, о котором говорит Рогов, произошел примерно за неделю до отставки украинского чиновника. Данилов нецензурно исказил фамилию спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия была призвана помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР Алексей Данилов экс-секретарь СНБО Украины

Рогов назвал Данилова вымогателем и террористом

По мнению Рогова, секретарь СНБО в последнее время фактически ни на что не влиял. Более того, запорожский политик назвал должность главы данного украинского ведомства «креслом говоруна». Он уточнил, что Данилова уволили именно из-за высказываний в сторону китайского политика. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главой СНБО был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью

Владимир Рогов глава движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье

Фото: Joe Cash / Reuters

Помимо этого, Рогов заявил о важной деятельности Данилова — составлении санкционных списков. Экс-секретарь СНБО «придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал», считает общественный деятель. В частности, Данилов получал прибыль за включение и исключение из списков. «Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист», — заключил Рогов.

При этом Рогов заявил о некой «любопытной детали» в биографии нового главы СНБО Литвиненко. Он отметил, что секретарь СНБО обучался на территории России и перенимал опыт отечественных спецслужб, однако впоследствии принял решение работать на киевский режим. В частности, Литвиненко окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ России.

Зеленский объяснил отставку секретаря СНБО

Данилов занимал должность главы СНБО с октября 2019 года. О новом назначении политика не сообщается, однако депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предположил, что Данилова могут назначить послом в Норвегии.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Зеленский прокомментировал отставку Данилова. По словам главы государства, увольнение стало «продолжением перезагрузки системы управления государством».

«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — отметил украинский лидер. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк уже подтвердил, что увольнение Данилова является обычной кадровой ротацией.