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20:43, 26 марта 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал отставку Данилова с поста главы СНБО

Зеленский заявил, что экс-глава СНБО Данилов переводится на другое направление

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На эту тему он высказался в вечернем обращении, видео которого разместил у себя в Telegram-канале.

По словам политика, увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством».

«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — отметил украинский лидер.

Зеленский сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

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      Варвара Кошечкина
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