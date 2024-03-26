Зеленский прокомментировал отставку Данилова с поста главы СНБО

Зеленский заявил, что экс-глава СНБО Данилов переводится на другое направление

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На эту тему он высказался в вечернем обращении, видео которого разместил у себя в Telegram-канале.

По словам политика, увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством».

«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление — об этом позже», — отметил украинский лидер.

Зеленский сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.