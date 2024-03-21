Глава СНБО Украины Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая Хуэя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Чиновник прокомментировал окончание дипломатом КНР второго европейского турне, направленного на поиск политических решений украинского кризиса. Ли посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он. При этом Данилов сделал вид, что не помнит имя китайского дипломата (Хуэй), и намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

Зеленский настроил против себя Китай, Индию, Польшу и католиков

В январе президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя руководство Китая. Во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе он не смог добиться встречи с делегацией КНР, в частности с председателем Госсовета КНР, премьер-министром Ли Цяном. Тогда китайские политики отказались от каких бы то ни было аудиенций с представителями Украины. После этого украинский лидер заявил, что сам не хотел встречаться с китайской делегацией, поскольку ее представители не соответствуют его уровню. «Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая», — добавил он.

Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что ему нужны не любые диалоги, а «важные решения от лидеров, принимающих эти решения».

В сентябре 2023 года глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что слабым местом Китая и Индии является интеллектуальный потенциал этих стран. По мнению украинского политика, Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Американский военный эксперт Брайан Берлетик отметил, что это высказывание оскорбило Пекин и Нью-Дели. Он выразил сомнения, что Зеленский сумеет переманить на свою сторону китайцев и индийцев, после того как его советник назвал их людьми с низким IQ.

Кроме того, Зеленский отметился нелицеприятными высказываниями в адрес ближайшего соседа Украины — Польши. Он обвинил Варшаву в поддержке России из-за зерновой сделки. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил украинского лидера, чтобы тот «никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил». «Поляки никогда этого не позволят», — подчеркнул Моравецкий. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим своего спасателя за собой на дно. «Тонущий человек чрезвычайно опасен», — намекнул он.

Также Зеленский сумел настроить против себя многих католиков, дерзко ответив Папе Римскому Франциску о необходимости поднять белый флаг и согласиться на переговоры. Несмотря на то, что понтифик не называл сторон конфликта, президент Украины в ответ поблагодарил украинских капелланов на передовой, заявив, что именно это и является Церковью.

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — подчеркнул он.