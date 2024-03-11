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00:09, 11 марта 2024Бывший СССР

Зеленский резко ответил Папе Римскому на призыв поднять белый флаг

Зеленский назвал виртуальным посредничеством призыв Папы Римского к переговорам

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения резко ответил Папе Римскому Франциску на призыв поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.

Глава государства поблагодарил каждого украинского капеллана, которые находятся с бойцами на передовой, поддерживают их молитвой, словом и делом.

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть свой флаг и другие она поднимать не будет. Так в Киеве ответили на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг.

9 марта понтифик заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры.

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      Марина Совина
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