Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 10 марта 2024Бывший СССР

В Киеве ответили на призыв Папы Римского поднять белый флаг

Глава МИД Кулеба: у Украины есть свой флаг и другие она поднимать не будет

Фото: Unsplash

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть свой флаг и другие она поднимать не будет. Так в Киеве ответили на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг, сообщает ТАСС.

Кроме того, Кулеба понадеялся, что понтифик найдет возможность совершить апостольский визит на Украину.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      В России пресекли попытку атаки беспилотниками ВСУ

      В Будапеште прошла инаугурация нового президента Венгрии

      США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити

      Аэропорт Пулково возобновил отправку рейсов

      Названа причина введения плана «Ковер» в Пулково

      «Локомотив» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

      Российский фильм «Вызов» показали в Китае

      От обстрела ВСУ получили повреждения четыре школы и ясли в Донецке

      Появились подробности об обрушении кровли магазина в Татарстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше