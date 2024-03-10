В Киеве ответили на призыв Папы Римского поднять белый флаг

Глава МИД Кулеба: у Украины есть свой флаг и другие она поднимать не будет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть свой флаг и другие она поднимать не будет. Так в Киеве ответили на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг, сообщает ТАСС.

Кроме того, Кулеба понадеялся, что понтифик найдет возможность совершить апостольский визит на Украину.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.