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20:30, 9 марта 2024Мир

Папа Римский призвал проигрывающую на Украине сторону «поднять белый флаг»

Папа Римский призвал проигрывающую в конфликте на Украине сторону к переговорам

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте, должна согласиться на переговоры. Такой призыв он озвучил в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, обсуждая ситуацию на Украине.

По словам понтифика, наиболее сильной в конфликте является та сторона, которая, оценивая ситуацию, «думает о людях и находит смелость поднять белый флаг и пойти на переговоры». «"Переговоры" — это смелое слово. Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — высказался Франциск.

Он счел, что проигрывающей стороне не нужно стыдиться своего согласия на переговоры, и подчеркнул, что в противном случае будут погибать люди.

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Франциск также заявил, что нужно найти страну-посредника для переговоров. При этом он указал, что и сам готов выступить в такой роли.

Как отмечает Reuters, папа Римский, предположительно, впервые употребил выражения «повержены» и «белый флаг», говоря о конфликте на Украине, хотя ранее не раз призывал к мирному урегулированию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. По его словам, Анкара может предоставить площадку для мирного саммита. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Эрдогана, заявив, что «не видит» Москву на подобном саммите.

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      Маргарита Щигарева
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