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23:09, 8 марта 2024Мир

Зеленский отверг идею Эрдогана о саммите с участием России

Зеленский отверг предложение Эрдогана о проведении саммита с участием России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Владимир Зеленский отверг идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Против такого предложения он выступил в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером, передает РИА Новости.

Зеленский вновь подчеркнул, что Москва не должна участвовать в разработке плана по мирному урегулированию украинского конфликта. «Мы не видим представителей России на таком саммите», — заявил он.

Ранее Эрдоган сообщил о готовности Турции предоставить площадку для мирного саммита с участием России и Украины. Президент также отметил, что Анкара «принципиально поддерживает» план по мирному урегулированию, предложенный Зеленским. Однако, его словам, «необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон», то есть Киева и Москвы.

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      Марина Совина
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