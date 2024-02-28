Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 28 февраля 2024Мир

Эрдоган предложил площадку для переговоров России и Украины

Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. С таким предложением он выступил в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что Турция «принципиально поддерживает» план по мирному урегулированию, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по словам турецкого лидера, «необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон», то есть Киева и Москвы. Ранее переговоры двух сторон уже проходили в Стамбуле.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира», — отметил Эрдоган.

В начале февраля турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      В США не смогли казнить самого странного маньяка

      На Украине назвали размер запрошенной помощи от Запада

      Премьер Франции уточнил детали возможной отправки французских солдат на Украину

      В Приднестровье объяснили призыв о помощи к России накануне послания Путина

      Самая сексуальная в мире волейболистка пришла в бар в откровенном образе

      В Приднестровье прокомментировали слухи о просьбе войти в состав России

      Германия отказалась считать себя участником конфликта на Украине

      Романцев заступился за Захаряна

      В США собирались казнить самого странного маньяка, но не смогли. Почему за него заступались даже тюремщики?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше