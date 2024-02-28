Эрдоган предложил площадку для переговоров России и Украины

Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. С таким предложением он выступил в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что Турция «принципиально поддерживает» план по мирному урегулированию, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по словам турецкого лидера, «необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон», то есть Киева и Москвы. Ранее переговоры двух сторон уже проходили в Стамбуле.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира», — отметил Эрдоган.

В начале февраля турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине.