В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины

Аналитик Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Озер допустил возобновление переговоров России и Украины и отметил, что соответствующее предложение может сделать Эрдоган во время визита Путина в Турцию. По его мнению, основой диалога станет прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса.

«Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», — заключил аналитик.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в феврале. 19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с российским коллегой с целью обсудить возобновление работы зернового коридора.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.