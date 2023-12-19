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14:32, 19 декабря 2023Мир

Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным

Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным работу зернового коридора

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью обсудить возобновление работы зернового коридора. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В ближайшее время мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и предложим сделать так, чтобы зерновой коридор заработал. Я надеюсь, что мы получим от него положительный ответ и продолжим эту работу», — отметил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что Россия, Турция и Катар достигли трехстороннего соглашения о поставках зерна в нуждающиеся африканские страны через Анкару. Эрдоган назвал возобновление работы черноморского зернового коридора «позитивным шагом на пути к более справедливому миру» и напомнил о планах турецкой стороны перерабатывать зерно из России в муку на своей территории перед отправкой в Африку.

В сентябре Эрдоган уже заявлял, что надеется обсудить возобновление зерновой сделки с Путиным. Тогда он также выразил надежду на постепенное увеличение поставок зерна по черноморскому маршруту.

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      Максим Габриелян
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