Эрдоган рассказал о планах на разговор с Путиным

Эрдоган заявил, что надеется обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется обсудить возобновление зерновой сделки с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть ли сейчас вероятность того, что зерновой коридор будет вновь открыт? Я надеюсь. Мы будем обсуждать это с господином Путиным. Другими словами, я надеюсь, что мы будем постепенно увеличивать [поставки зерна по коридору]», — рассказал политик о планах на обсуждение.

Ранее Украина захотела создать зерновой хаб в Кении. Президент страны Уильям Руто заявил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса.