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12:50, 20 сентября 2023Мир

Украина захотела создать зерновой хаб в Кении

Президент Кении Руто: Украина планирует создать зерновой хаб в городе Момбаса

Фото: Raphael Rychetsky / Reuters

Украина планирует создать зерновой хаб в Кении в портовом городе Момбаса. Об этом заявил президент страны Уильям Руто передает РИА Новости.

«В Нью-Йорке провел переговоры с президентом Украины, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке», — заявил президент.

Он также добавил, что Кения выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, отметив, что без этого невозможно «процветание человечества».

Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал, что приостановка Россией участия в зерновой сделке нарушила поставки сельхозпродукции в страну.

Дипломат подчеркнул, что не сомневается в приведенных президентом России Владимиром Путиным цифрах, говорящих о том, что большая часть украинских зерновых пошла в зажиточные страны, а не в нуждающиеся государства Африки. При этом сама Кения, по его словам, получала зерно в рамках соглашения.

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    Максим Габриелян
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