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14:22, 28 июля 2023Мир

В Африке рассказали об уроне от приостановки Россией зерновой сделки

Посол Кении в России заявил о нарушении поставок в Африку без зерновой сделки

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Приостановка Россией своего участия в зерновой сделке, официально известной как Черноморская зерновая инициатива, нарушила поставки сельхозпродукции в Кению. Так урон от шага Москвы оценил посол Кении в России Бенсон Огуту в беседе с «Лентой.ру».

Дипломат подчеркнул, что не сомневается в приведенных президентом России Владимиром Путиным цифрах, говорящих о том, что большая часть украинских зерновых пошла в зажиточные страны, а не в нуждающиеся государства Африки. При этом сама Кения, по его словам, получала зерно в рамках соглашения.

Посол рассказал, что почти 30 процентов своего зерна Африка получила именно из России и с Украины, поэтому страны континента надеются на скорейшее возобновление действия зерновой сделки. «Это сложная ситуация, но надеюсь, что вовлеченным сторонам удастся разрешить ее под эгидой ООН, чтобы поставки зерновых в Африку возобновились», — призвал Огуту.

Ранее президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси также призвал участников Черноморской инициативы к скорейшему достижению консенсуса, который позволил бы избежать эскалации продовольственных проблем в регионе.

По данным ООН, в рамках зерновой сделки в Кению было поставлено почти 385 тысяч тонн пшеницы и около 52 тысяч тонн кукурузы.

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    Валентина Шварцман
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