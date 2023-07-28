Египет высказался за консенсус по зерновой сделке

Президент Египта ас-Сиси призвал к достижению консенсуса по зерновой сделке

Президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси призвал участников черноморской инициативы к скорейшему достижению консенсуса по зерновой сделке, чтобы избежать эскалации продовольственных проблем в регионе. Об этом египетский политик заявил в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка, сообщает ТАСС.

«Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы. Конечно, необходимо достичь консенсуса по вопросу зерновой сделки, зернового соглашения, как мы его называем, и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов», — подметил ас-Сиси.

Ранее египетский президент провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. «У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», — заявил тогда Путин на встрече с ас-Сиси.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Москвы сейчас не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к ней не выполняются.

