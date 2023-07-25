Кремль заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке

Песков: Россия не вернется к зерновой сделки, так как ее условия де-факто не выполняются

Сейчас для Москвы не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передавал Владимиру Путину письмо с обещанием выполнить российскую часть договоренностей. Однако, по словам Пескова, де-факто сделка так и не выполнена.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», — заявил представитель Кремля, добавив, что Путин готов дать согласие на возобновление участия России в инициативе, если требования Москвы будут исполнены.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.