Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 25 июля 2023Мир

Кремль заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке

Песков: Россия не вернется к зерновой сделки, так как ее условия де-факто не выполняются

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сейчас для Москвы не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передавал Владимиру Путину письмо с обещанием выполнить российскую часть договоренностей. Однако, по словам Пескова, де-факто сделка так и не выполнена.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», — заявил представитель Кремля, добавив, что Путин готов дать согласие на возобновление участия России в инициативе, если требования Москвы будут исполнены.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке

    В России началась распродажа квартир

    В Кремле рассказали о попытках Запада помешать саммиту «Россия — Африка»

    Популярный российский комик развеял связанный с КВН миф

    Стало известно о переговорах Турции и Великобритании о продлении зерновой сделки

    Россияне назвали желаемый размер пенсий

    Минфин оценил нефтегазовые доходы бюджета

    «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

    Российский фигурист рассказал о неизлечимой болезни из-за травм

    Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости