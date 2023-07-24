Путин заявил о потерявшей смысл зерновой сделке
Президент России Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл
Российский президент Владимир Путин заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.
Он уточнил, что сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — указал Путин.
17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. В МИД России сообщили, что гарантии безопасности в Черном море больше не будут действовать.