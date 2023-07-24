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01:15, 24 июля 2023Россия

Путин заявил о потерявшей смысл зерновой сделке

Президент России Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.

Он уточнил, что сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — указал Путин.

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. В МИД России сообщили, что гарантии безопасности в Черном море больше не будут действовать.

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    Марина Совина
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