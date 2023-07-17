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15:15, 17 июля 2023Мир

Россия отозвала гарантии безопасности в Черном море

МИД РФ: гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, а северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом соглашения, Москва возражает против продления зерновой сделки, о чем проинформировала Турцию, Украину и Секретариат ООН.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается.

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    Семен Александров
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