Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

Песков: Москва вернется к зерновой сделке при выполнении российской части договоренностей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие возвращения России к реализации зерновой сделки, передает «Интерфакс».

«Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки незамедлительно», — сказал он.

Помимо этого, он заявил, что остановка соглашения и атака на Крымский мост не связаны. По его словам, лидер России Владимир Путин заявил о позиции Москвы еще до террористической атаки.