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16:25, 16 июля 2023Мир

Из Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Reuters: порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Из порта Одессы вышло последнее судно перед завершением действия зерновой сделки. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщают Reuters и MarineTraffic.

Как сообщается, балкер покинул порт в 8:12 и должен прибыть в Стамбул 17 июля в 14:00.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем говорил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения.

При этом в Еврокомиссии отметили, что ЕС открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией.

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    Алина Гончарова
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